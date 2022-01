Wer in diesem Jahr Schlittschuh fahren will, muss erstmal ein paar Kilometer hinter sich bringen. Denn: Auf dem Feuersee schippern die Enten unverdrossen von einem Ufer zum anderen. Maximal die Randbereiche sind in diesem Winter mal angefroren gewesen. Überschwemmte und zudem gefrorene Wiesen gibt's entlang der Rems in diesem Winter bislang naturgemäß auch keine.

Die schnellste Anlaufstelle für Schorndorfer Schlittschuhläufer ist deshalb aktuell die Eishalle in Adelberg.