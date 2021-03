Gemischte Gefühle zum Schulstart am Montag: Obwohl an den Grundschulen alle Klassen und an den weiterführenden Schulen die Fünft- und Sechstklässler sowie die Abschlussklassen wieder im Präsenzunterricht sind und die Wiedersehensfreude bei allen Beteiligten groß ist, Testmöglichkeiten für Schülerinnen und Schüler gibt es erst mit zeitlicher Verzögerung – und nur auf Eigeninitiative der Schulen.

An der Gemeinschaftsschule Rainbrunnen wusste Rektorin Karola Gross am Freitagvormittag