Zwei Tote in Schorndorf gefunden: Eindrücke vom Großeinsatz der Polizei

Ein Polizei-Großeinsatz hielt am Mittwoch (21.12.) ganz Schorndorf in Atem. Zwei tote Menschen wurden gefunden, die Gerüchte schossen ins Kraut. Unser Reporter war vor Ort, um sich ein Bild von der Situation zu machen.

Polizei-Großaufgebot: Gerüchte und Kaffe

Außerhalb des abgesperrten Gebiets machen am Mittwochmittag in der Stuttgarter Straße in Schorndorf schnell Gerüchte die Runde. Viele Passanten sind zusammengekommen, einige davon rauchen und rätseln, was wohl passiert sein könnte. Ein Mann, der offensichtlich direkt nebenan wohnt, hat sich sogar eine Thermoskanne mit Kaffee mitgebracht.

SEK-Beamte in Schorndorf im Einsatz

Eine Gruppe Anwohner, die warten muss und nicht in ihr Haus darf, ist sich sicher: „Bestimmt hat jemand die Aral-Tankstelle überfallen.“ Ein junger Mann auf der anderen Straßenseite widerspricht selbstbewusst: „Wegen einem Überfall würden die nicht so ein Aufgebot auffahren.“ Er zeigt mit dem Finger auf eine Gruppe dunkel gekleideter, vermummter SEK-Beamter, die sich in einiger Ferne in Position zu bringen scheinen.

Eine Polizistin steht am rot-weißen Absperrband in der Stuttgarter Straße. Mit einem Auge achtet sie auf den Verkehr, mit dem anderen auf die zahlreichen Passanten, die zusammengelaufen sind. Als Polizeipräsident Reiner Möller in einem zivilen Mercedes angerauscht kommt, entfernt sie die Absperrung für einen Moment und lässt ihren Chef passieren. Der Großeinsatz der Polizei verläuft ebenso laut und aufgeregt wie ruhig und koordiniert.

Helikopter kreist über Schorndorf und Betriebe schließen

Ähnlich ahnungslos wie die anwesenden Passanten und Reporter steht, einige Meter hinter der Absperrung, eine Gruppe Sanitäter neben ihren Rettungswagen. Auch sie scheinen nicht zu wissen, was los ist, und nur auf ihren Einsatz zu warten.

Immer mehr Polizeiautos, auch zivile, werden hinter dem Absperrband abgestellt. Auf dem nahe gelegenen Gehweg tigert Polizeipräsident Reiner Möller auf und ab, er telefoniert oft und hört offenbar mit einem anderen Gerät den Polizeifunk ab. Gut zehn Minuten später gibt er ein erstes Statement zum Großeinsatz ab. Schnell ist klar: Es könnten noch bewaffnete Personen in der Nähe sein. Das hier ist kein Spaß.

Besorgte Mutter hat Angst um Tochter

Trotzdem wirken alle Einsatzkräfte ruhig. Es wird wenig gesprochen und die Handgriffe, die man von der Absperrung aus erkennen kann, scheinen zu sitzen. Auch als es in der Ferne knallt, schrecken nur die Zivilisten auf. Ob es sich dabei um einen Schuss gehandelt hat, weiß niemand.

Während nur wenige Minuten später ein Helikopter über die Stuttgarter Straße kreist, schauen sich die Angestellten der ATU-Werkstatt das Geschehen vom Fenster aus an. Zunächst einmal darf nämlich niemand aus dem abgesperrten Gebiet raus. ATU und die anderen umliegenden Betriebe haben zwangsweise geschlossen.

Abgesperrt: "Niemand darf hier rein"

Dann plötzlich eine Diskussion am Absperrband. „Niemand darf hier rein“, hört man die Polizistin rufen. Doch damit will sich eine Anwohnerin nicht so einfach abgeben. Denn wie sie kurz darauf berichtet, ist ihre Tochter ganz allein zu Hause im abgesperrten Gebiet. „Ich muss sie anrufen und sagen, dass sie niemandem die Tür aufmachen soll“, sagt die Frau ängstlich, als ein weiterer Passant die ersten Meldungen zur Tat auf seinem Smartphone vorliest.

Währenddessen zieht sich Polizeipressesprecher Rudolf Biehlmaier auf dem Parkplatz nebenan seine Uniform an. Die Pressevertreter warten gespannt auf neue Infos.