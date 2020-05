Jubelschreie am Telefon - das hatte Marianne Seidel, die Leiterin der Schorndorfer Bücherei, während ihrer Schichten am Rückgabeschalter zuvor noch nicht erlebt. Aber die Lockerungen der Corona-Verordnungen ließen etliche Bücherwürmer laut frohlocken, als Seidel ihnen am Montag versichern konnte, dass ab sofort Ausleihen wieder möglich seien – natürlich unter Auflagen. „Es war toll, wie die Leute sich gefreut haben.“ Und so strömten die Schorndorfer Leser umgehend in ihre Büch