„Wissen Sie schon das Neuste?“ Gute Frage, vor allem an einen Journalisten. Kaum betritt der Lokalreporter das Foyer der Gemeindehalle, in der gleich eine Sitzung des Gemeinderats stattfinden soll, da kommt ihm ein „guter alter Bekannter“ entgegen, oder im Fachjargon „eine verlässliche Quelle“, der kaum Zeit lässt, zu entgegnen „Nein, aber Sie werden es mir sicher gleich sagen.“ In Tat sprudelt es brandaktuell heraus: „Wundern Sie sich nicht, wenn Sie feststellen, dass alle drei