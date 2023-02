Alte Hose gegen neues Exemplar im Kaufhaus getauscht: Schwaikheimer vor Gericht

Im Juli soll er in einem Schwaikheimer Lokal ein Mobiltelefon gestohlen und in einem Kaufhaus in Waiblingen seine alte, getragene Jeans heimlich gegen eine neue getauscht haben. Ein 36-jähriger, in Schwaikheim lebender algerischen Staatsbürger musste sich wegen dieser Vorwürfe der Staatsanwaltschaft vor dem Waiblinger Amtsgericht verantworten.

Beim Vorfall im Lokal war laut Anklageschrift eine Frau aufgestanden, um kurz ihren Platz zu verlassen. Dabei sei ihr das Mobiltelefon aus der Tasche gerutscht und auf dem Sofa liegen geblieben. Der Mann habe das damals bemerkt, das Smartphone an sich genommen, eingesteckt und in der Absicht, es für sich zu behalten, unmittelbar danach das Lokal verlassen. Sein Pech, wenn man so will, war, dass er bei der Tat beobachtet wurde.

Eine knappe Woche später die nächste Tat

Noch dreister sei er eine knappe Woche später in dem Kaufhaus vorgegangen. Er habe zwei Jeans aus der Auslage genommen, sei mit ihnen in eine Umkleidekabine gegangen, habe von einer der Hosen das Etikett und den Sicherheitschip entfernt, diese an seiner Jeans angebracht, die er anhatte, als er den Laden betrat, daraufhin die neue Hose angezogen, seine alte sorgfältig zusammengelegt und diese mit der anderen der neuen Hosen zurück in die Auslage gebracht. Auch dort gab es aber einen Zeugen, die Verkäuferin.

Sie berichtete dem Gericht, der Mann sei an dem Abend zu diesem Zeitpunkt der einzige Kunde in der Abteilung gewesen. Er sei ihr beim Hereinkommen aufgefallen, weil sie einen intensiven Parfümduft an ihm wahrnahm. Als er dann das Geschäft verließ, habe sie wohl bemerkt, dass die von ihm getragene Hose einen anderen Farbton hatte als diejenige, die er beim Betreten angehabt hatte. Sie habe aber nicht sofort registriert, was da vorgefallen sei. Als sie dann in der Auslage nachschaute, sei ihr aber sofort ein Licht aufgegangen, sie fand dort die alte, getragene Hose unter den neuen. Sie habe sie sofort herausgefunden, da an ihr derselbe intensive Parfümgeruch haftete. Allerdings war der „Kunde“ da bereits verschwunden.

Erneuter Hosentausch

Sie sah ihn jedoch erneut, als sie ein paar Stunden später zufällig zum Fenster hinaussah, die Passanten beobachtete. Er schlenderte an dem Geschäft vorbei. Sie eilte mit einem Kollegen hinaus, rief den Mann herein und derweil die Polizei zur Hilfe, so dass nach einem erneuten Tausch beide Hosen wieder an ihren ursprünglichen richtigen Platz kamen: eine in den Verkauf, die andere an den Körper des Manns.

Der ist für die Justiz kein Unbekannter. Er habe in seiner Heimat Algerien acht Jahre lang die Schule besucht und anschließend bei seinem Bruder als Schreiner gearbeitet, berichtete der ledige Mann dem Gericht. 2010 habe er sich dann entschlossen, Algerien zu verlassen, seit 2012 sei er in Deutschland. Da sein Asylantrag zuerst anerkannt und dann doch abgelehnt wurde, lebe er hier mit einer Duldung. Da er somit über keine Arbeitserlaubnis verfüge, habe er in Deutschland auch noch nie gearbeitet. Er lebe bei freier Unterkunft von 170 Euro vom Amt und dem Geld, das ihm seine Mutter aus Algerien schicke.

Ordnungsgeld für Zeugin

Eigentlich, so die ursprüngliche Absicht des Gerichts, hätten beide Taten zusammen verhandelt und abgeurteilt werden sollen. Dies ging aber nicht, da die Eigentümerin des Mobiltelefons als Zeugin nicht zur Verfügung stand. Sie war zwar ordnungsgemäß geladen worden, fand sich allerdings erst etwa eine Stunde nach dem Ende der Verhandlung im Gericht ein – was ihr auf Antrag des Staatsanwalts ein Ordnungsgeld in Höhe von 300 Euro einbrachte. Für das Gericht hatte die Verspätung zur Folge, dass es diesen Anklagepunkt abtrennen musste und ihn separat später verhandeln wird.

Für den Diebstahl der Hose verurteilte das Gericht den Beschuldigten zu drei Monaten Freiheitsentzug. Darin „enthalten“ ist auch ein Strafbefehl des Amtsgerichts Backnang vom Mai, den der Mann dafür erhalten hatte, dass er in angetrunkenem Zustand eine 14-Jährige belästigte und, als diese ihn mit einem „Verpiss dich“ abwies, geschubst und an den Haaren gezogen hatte. Die Haftstrafe nun ist nicht zur Bewährung ausgesetzt. Bei mittlerweile acht Vorstrafen - von Diebstahl über Körperverletzung bis zum Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz - könne er noch nicht mal ansatzweise eine günstige Sozialprognose erkennen, die eine Aussetzung zur Bewährung rechtfertigen würde, so der Richter, an den Angeklagten gewandt: „Sie haben Ihren dafür notwendigen Vertrauenskredit verspielt und in Deutschland mittlerweile genug Schaden angerichtet.“