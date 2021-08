Welchen Bezug zu Schwaikheim hat sie? Andrea Sieber, Bewerberin fürs Bürgermeisteramt, bislang Gemeinderätin in Schorndorf und im Hauptberuf persönliche Referentin der Grünen-Landtagsabgeordneten Swantje Sperling und damit tagsüber unter der Woche wohl meist in Stuttgart, überlegt nicht lange. Also, seit ihrer Kandidatur für den Bundestag bei der Wahl 2013 interessiere sie sich für alle Kommunen im Kreis, habe die Orte und viele Leute dort kennengelernt.

Sie gerät gleich ins Schwärmen