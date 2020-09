Werktags, halb fünf nachmittags, Rushhour auch in Schwaikheim, Einmündung der Brückenstraße in die Hauptstraße: ein Auto nach dem anderen. Würden sie stehen, hieße es Stoßstange an Stoßstange. Sie stehen aber nicht, im Gegenteil. Es sei denn, an der nahen Fußgängerampel drückt einer den Knopf. Dann wird es eng, vor allem für den betreffenden Fußgänger. Wobei, das berichten Anwohner, von einer roten Ampel lasse sich nicht jeder Autofahrer ausbremsen, vor allem, wenn er es eilig hat. Und das