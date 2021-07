Astrid Loff kandidiert für das Bürgermeisteramt in Schwaikheim

Im Schwaikheimer Rathaus ist die erste Bewerbung für das Bürgermeisteramt eingegangen. Dr. Astrid Loff, Leutenbacher Gemeinderätin der Jungen Liste, hat ihre Unterlagen am Freitag eingeworfen.

Loff wurde 2019 erstmals in den Gemeinderat in Leutenbach gewählt.

In Waiblingen geboren

Sie ist in Waiblingen geboren, hat Englisch, BWL und Wirtschaftspädagogik studiert, im letztgenannten Fach abgeschlossen. An der Pädagogischen Hochschule Ludwigsburg bildete sie Lehrer im Wirtschafts- und Bildungsmanagement zu Führungskräften aus und promovierte in Wirtschaftswissenschaft. Ein Auftrag des Bundesministeriums für Entwicklung und wirtschaftliche Zusammenarbeit führte sie über fünf Jahre oft nach Kairo, wo sie half, einen Masterstudiengang aufzubauen. Inzwischen arbeitet sie an der PH Ludwigsburg im Bereich Wirtschaftswissenschaften und Wirtschaftsdidaktik.

Die Bürgermeisterwahl in Schwaikheim findet am 12. September statt. Noch bis Montag, 16. August, können Bewerber ihre Unterlagen im Rathaus abgeben.