Auch bei der Schwaikheimer Sportlerehrung wirkt sich Corona aus

Knapp 80 einheimische Sportler sind von der Gemeinde in der Fritz-Ulrich-Halle geehrt worden. Das sind deutlich weniger als in früheren Zeiten, aber auch da hat die Corona-Pandemie sich ausgewirkt, es fanden währenddessen schlicht weniger Sportveranstaltungen, sprich Wettbewerbe und Meisterschaften statt und damit gab es auch weniger Sieger, Meister und vordere Platzierungen.

Bürgermeisterin Dr. Astrid Loff fasste die gleichwohl immer noch hohe Zahl derer, die erfolgreich waren, in ihrer Rede so zusammen: „Schwaikheim bewegt sich!“

Bürgermeisterin verweist auf Sportentwicklungsplan

Sie erinnerte daran, dass die Gemeinde einen Sportentwicklungsplan auf den Weg gebracht hat, der Antworten erbringen soll auf die Fragen, was an Angeboten und Sportstätten es in Schwaikheim gibt, was gut läuft, was nicht, welche Angebote wie genutzt werden, was fehlt, wo die Sporttreibenden, aber auch die Schule und die Kindergärten in Sachen Bewegung, Spiel und Sport der Schuh drückt.

Mittlerweile sei die Bürgerumfrage dazu abgeschlossen, die Beteiligung sei „recht gut“ gewesen. Wenn auch die Befragung der Vereine und anderer Organisationen abgeschlossen sein werde, gehe es an die Auswertung. Darauf sei sehr gespannt, ebenso wie nun auf den weiteren Verlauf des Abends, so Astrid Loff.

Für das Rahmenprogramm der Veranstaltung sorgten die Jugendkapelle des Musikvereins, die einheimischen Kunstradfahrer und die Linedance-Gruppe der County- und Westernfreunde.

Geehrt wurden als Einzelsportler: Sophia Hagedorn, Schwimmen, Celine Hagedorn, Eiskunstlauf, Malin Trosse, Lilly-Marie Müller, Pia Oschmann und Jonathan Hagenmaier, alle Kunstradfahren, Jonas Frank, Benjamin Mayer, beide Radball, Simone Lamla, Alexandra Tressl und Bianca Braun, alle Reitsport, Rebecca Dürr, Helen Groth, Armin Härle, alle Leichtathletik, Sara Pilat, Handball. Bei den Teams waren es: die E1-Fußballjugendmannschaft des TSV, die Herrenbasketballmannschaft des TSV, die zweite Damenhandballmannschaft der Sportfreunde und die weibliche D-Jugend-Handballmannschaft der Sportfreunde.