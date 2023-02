Autor, Forscher, Schwaikheimer: Für Recherchen reist Gerhard Bickel um die Welt

Gerhard Bickel hat eine große Leidenschaft: das Schreiben. Dabei lässt der 78-Jährige nicht etwa seine Fantasie spielen. „Krimis sind nichts für mich“, sagt er. Vor allem geschichtliche Themen haben es ihm angetan. Hat er ein Thema für ein Buch gefunden, dann beißt er sich fest, forscht und fliegt zuweilen rund um den Globus, um zu recherchieren.

Eine ganze Palette an Büchern hat der Schwaikheimer inzwischen herausgebracht. Sein Programm zählt insgesamt 23 Titel, weitere sollen hinzukommen. „Mir einen Hund zuzulegen und spazieren zu gehen – das ist mir zu blöd. Ich schreibe lieber“, sagt der Rentner über seine Leidenschaft. Gleichzeitig sei das Schreiben ja auch ein Training für das Gehirn, so bleibe man fit, „sonst verblödet man ja“.

Immer flutscht es beim 78-Jährigen aber nicht. „Es gibt Tage, an denen gar nichts geht. Dann lege ich Pausen ein“, sagt er.

Tipps für seine Bücher hat Bickel auch schon aus Neuseeland erhalten

Auf seine Themen stößt er meist zufällig. Teilweise erhält Bickel Tipps vom anderen Ende der Welt, etwa aus Australien oder Neuseeland. „Dort wohnen einige Nachfahren von Neckarremsern“, weiß Bickel. Selbst stammt er von dort. Deshalb hat er sich in Büchern auch intensiv mit dem Ort beschäftigt. Beispielsweise lautet ein Titel „Remseck - Die Ortsgeschichte von Neckarrems“, ein anderes „Neckarremser Auswanderer“ oder „Neckarremser im Weltkrieg“. Viel zu verdanken habe er dem dortigen, ehemaligen Archivar. „Ohne Kontakte und die richtigen Ansprechpartner kommt man bei solchen Themen nicht weit. Man braucht Beziehungen“, sagt der Autor.

Neuseeland, Australien und Vietnam haben es ihm besonders angetan

Weit herumgekommen ist er selbst in der Weltgeschichte. In seinem Wohnzimmer stehen unzählige Reiseführer, Bilder an der Wand zeigen ihn an den unterschiedlichsten Orten.

Hat er ein Lieblingsreiseziel? „Gute Frage“, antwortet Bickel. Nach kurzer Bedenkzeit meint er jedoch ziemlich bestimmt: „Neuseeland.“ Zwar habe es ihm auch Australien angetan, in Neuseeland begeistere ihn jedoch einfach die Art der Einheimischen. Und auch in Vietnam und in Kambodscha fühlt er sich super wohl.

Außerdem war er bereits mehrmals in den USA. Bei den Mormonen habe er schließlich Verwandte. „Auf dem Gebiet der Ahnenforschung sind sie extrem gut aufgestellt“, weiß Bickel. Sein Hobby also hält ihn nicht nur fit, es hat ihn auch schon viel herumgebracht. „Aber auch durch meinen Beruf bin ich herumgekommen“, erzählt der Schwaikheimer.

Wehrdienst, Ausbildung, und dann selbstständig

Nachdem er die Mittlere Reife an der Robert-Franck-Schule in Ludwigsburg abgeschlossen hat, hat er zunächst eine Lehre als Groß- und Außenhandelskaufmann gemacht, ehe er bei der Luftwaffe seinen Wehrdienst geleistet hat. Im Anschluss dann hat er eine Ausbildung zum Übersetzer in den Sprachen Englisch und Französisch abgeschlossen, was ihm in seinem späteren Beruf als selbstständiger Import- und Export-Kaufmann zugutegekommen ist. „Die Herren Ingenieure, mit denen ich hierzulande zu tun hatte, haben ja nur Schwäbisch geschwätzt“, sagt er.

Gerhard Bickels Bücher im Cardamina-Verlag

Durch die Sprachkenntnisse hat er zwischen den verschiedenen Parteien auch vermitteln können. Obwohl er beruflich nie mit dem Schreiben in Berührung gekommen ist, bereitet ihm genau das schon ein Leben lang Freude.

Die Bücher von Gerhard Bickel sind im Buchhandel oder direkt beim Cardamina-Verlag online verfügbar. In dringenden Fällen hat Bickel auch selbst ein paar Exemplare vorrätig.