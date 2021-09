Am 12. September ist Bürgermeisterwahl in Schwaikheim. Fünf Kandidaten waren am Dienstagabend (07.09.) zu Gast im ZVW-Wahlstudio. Astrid Loff, Andrea Sieber, Chris-Robert Berendt, Marvin Roth und Harald Eiberger stellten sich den Fragen von Martin Schmitzer und Uwe Speiser. Den Livestream können Sie sich hier noch einmal ansehen:

