Der Gemeindewahlausschuss hat sieben Bewerber zur Bürgermeisterwahl am Sonntag, 12. September, zugelassen. Davon sind fünf bereits seit längerem bekannt.

Dr. Astrid Loff, 50, ist Gemeinderätin („Junge Liste Leutenbach) und wohnt in Nellmersbach. Die Dipl.-Wirtschaftspädagogin ist Dozentin an der PH Ludwigsburg. Marvin Roth, 27, ist aus Weinstadt, hat familiäre Wurzeln in Schwaikheim. Er studiert in Stuttgart Planung und Partizipation, zuvor Sozialwissenschaft. Andrea Sieber, 44, ist