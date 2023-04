B14-Abfahrt Schwaikheim: Weshalb ist die Sperrung notwendig?

Sperrung nach den Ostertagen: Seit Dienstag, 11. April, ist die Schwaikheimer B-14-Abfahrt in Fahrtrichtung Stuttgart dicht. Damit der Berufsverkehr davon nicht zu sehr beeinträchtigt ist, haben die Verantwortlichen die Osterferienzeit gewählt. Entlang der Avus (zwischen B14 und Schwaikheim) sind Arbeiter unterwegs. Weshalb?

„Zwischen der B14 und Schwaikheim sind Baumfällungen notwendig. Deshalb erfolgt eine Vollsperrung der Abfahrt Schwaikheim in Richtung Stuttgart in den Osterferien vom 11. April bis 17. April“, heißt es in einer dazugehörigen Pressemitteilung des Forstbezirks Schurwald. Die Zufahrt auf die Bundesstraße ist weiterhin möglich.

Zwischen Bundesstraße und dem Feuerwehrhaus kommt es durch eine halbseitige Sperrung samt Ampel jedoch zu Behinderungen. Müssen Bäume in Straßennähe gefällt werden, steht diese auf Rot. Am Mittag ist es deshalb zu kürzeren Staus gekommen.

Weshalb müssen die Bäume an der Avus weg?

Grund für die Arbeiten ist die Verkehrssicherheit. Durch den Klimawandel drohen etwa Äste auf die Straße zu stürzen. So seien die Nachwirkungen der trockenen und heißen Sommer seit 2018 in den Wäldern rund um Schwaikheim noch immer zu spüren. Klimabedingte Kronen- und Stammschäden seien in den Wäldern entlang der Avus erkennbar.

Besonders der Bergahorn leidet darunter. Die sogenannte „Ahorn-Rußrindenkrankheit“ sorgt demnach dafür, dass die Bäume innerhalb kurzer Zeit absterben. Wie beim bereits deutlich bekannteren Eschentriebsterben handele es sich bei dem Erreger um einen Pilz. Die Arbeiter fällen nur Bäume mit deutlichen Schäden oder bereits abgestorbenen Kronenteilen. Sofern es die Verkehrssicherheit zulässt, soll Totholz aus Naturschutzgründen erhalten bleiben.

Wie die Schwaikheimer Pressesprecherin Carola Fuchs am Mittag nach Rücksprache mit dem Schwaikheimer Polizeiposten mitteilt, sind der Gemeinde keine größeren Verkehrsbeeinträchtigungen nahe der Bundesstraße bekannt.

Wann ist die Ortsmitte wieder vollständig freigegeben?

Und auch an der Ortsmitte habe sich die Verkehrssituation durch die Ferien etwas entspannt. Auf einer privaten Baustelle verlegen Arbeiter momentan Anschlüsse. Bis Samstag, 15. April, soll die halbseitige Sperrung aufgehoben werden. „Nach derzeitigem Stand kann der Zeitplan eingehalten werden. Für Freitag ist die Einbringung des Feinbelags geplant, so dass die Straße am Samstag für den Verkehr freigegeben werden kann“, schreibt Fuchs.