Bahnhof in Schwaikheim: Neue Pläne mit 24-Stunden-Supermarkt

Der Bahnhof in Schwaikheim soll ein neues, moderneres Aussehen bekommen und das noch in diesem Jahr. Taylan Ayik vom Stuttgarter Bahnhofsmanagement der Deutschen Bahn hat dazu erstmals Pläne der Öffentlichkeit vorgestellt. Teil davon ist ein Mini-Supermarkt, der rund um die Uhr geöffnet haben soll. Kritik gab es für die Pläne trotz allem. Aus Sicht einiger Gemeinderäte werden alte Probleme nicht angegangen.

Was am Bahnhof Schwaikheim verändert werden soll

Der Bahnhof ist oft das Erste, das Reisende von einer Stadt oder einer Gemeinde zu Gesicht bekommen. In Schwaikheim halten sich täglich rund 4000 Reisende am Bahnhof auf. „Das Empfangsgebäude ist in die Jahre gekommen, macht keinen frischen Eindruck mehr“, resümierte Ayik.

Das denkmalgeschützte Gebäude aus dem Jahr 1900 bleibe in jedem Fall erhalten und soll bestenfalls wieder in altem Glanz erstrahlen. „Wir planen mit einem neuen Dach und neuen Fenstern, zudem wollen wir die Sandsteinfassade fachmännisch reinigen lassen“, erklärte er.

Am Vorplatz ergebe sich ein „wildes Bild“ aus Gaststätte, Reisebüro, Werbeschildern und Briefkästen. Auch hier wolle man nachbessern, das Erscheinungsbild einheitlicher gestalten. So sind etwa grafische Elemente in den Farben Blau, Gelb und Lila, passend zur Bahnhofsunterführung, geplant. Diese finden sich in den Plänen etwa an Wartehäuschen wieder, oder als Farbtupfer am Boden.

Massive Hocker, Metallbänke und Pflanzenkästen für den Bahnhof

Auch an den Gleisen selbst soll sich etwas tun. Unmittelbar hinter dem Empfangsgebäude soll vor den zwei Stufen ein Wartebereich für Familien entstehen. „Am Boden sieht das Konzept beispielsweise Hüpfspiele für Kinder vor“, erklärte Ayik. Farblich passend zum restlichen Design.

Zudem sind für diesen Bereich massive Betonhocker vorgesehen. Im weiteren Gleisbereich verteilt finden sich in den Plänen Metallbänke mit Perforation, ebenso pulverbeschichtete Pflanzenkästen aus Stahlblech.

Ein voller Erfolg sei die DHL-Packstation, das Unternehmen würde diese ob der hohen Nutzerzahl gerne erweitern.

Selbstbedienungsmarkt am Bahnhof Schwaikheim soll kommen

Für eine Überraschung sorgte der Bahnmann, als er am Dienstagabend in der Gemeinderatssitzung verkündete, dass die Firma Tegut einen Selbstbedienungsmarkt im jetzigen Parkplatzbereich plant. Mit Hilfe einer Smartphone-App soll der Einkauf dort 24 Stunden möglich sein, der Markt selbst komme daher ohne Personal aus.

Für den Modulbau würden etwa 15 Parkplätze wegfallen, was für Stöhnen unter den Gemeinderäten sorgte. Auf Nachfrage, wie weit die Pläne hierzu bereits gediehen sind, antwortete Ayik: „Der Tegut wird höchstwahrscheinlich Fakt.“ Die Firma sei momentan dabei, einen Bauantrag zu stellen.

Unter den Gemeinderäten entwickelte sich ein gemischtes Bild ob der Pläne. Zwar äußerten die Mitglieder sämtlicher Fraktionen ihre Freude, dass endlich etwas getan werde, äußerten teilweise allerdings auch heftige Kritik. So vermutete Alexander Bauer (SPD), dass die Pläne eine „Charmeoffensive“ der Deutschen Bahn sind. „Zügen fallen aus. Wenn sie kommen, dann sind sie unpünktlich. Zudem ist die Höhendifferenz zwischen Bahnsteigkante und Einstieg in die Bahn eigentlich nicht hinnehmbar“, erklärte er. An jener Differenz wird sich so schnell wohl auch nichts ändern, wie Taylan Ayik antwortete. Es gebe andere Bahnhöfe, bei denen die Höhendifferenz höher sei und wo teilweise auch noch eine Kurvenlage hinzukomme.

Gemeinderäte drängen auf eine öffentliche Toilette

Zum Ende des knapp anderthalbstündigen Tagesordnungspunktes rückte eine öffentliche Toilette in den Fokus der Räte. Michael Grünert (CDU/Freie Bürger) schilderte, wie oft man rund um den Bahnhof Menschen sieht, die im Grünbereich urinieren. Zudem finde man in Büschen rund um den Bahnhof zahlreiche Taschentücher samt menschlicher Hinterlassenschaften.

Ayik erklärte schließlich auf Drängen weiterer Räte, dass er das Thema noch einmal mitnehmen wolle, machte gleichzeitig allerdings wenig Hoffnung, dass man noch einmal umlenkt. Auch mit einer Toilette werde man das Thema Wildpinkeln nicht in den Griff bekommen und es werde auch weiterhin Leute geben, die im Empfangsgebäude oder der Unterführung ihre Notdurft verrichten. Bürgermeisterin Astrid Loff erklärte, dass man möglicherweise als Gemeinde aktiv werden müsse, sollte die Bahn nicht umdenken.

Geprüft werden soll auf Bitten von Dorothee Boegler und Karl-Heinz Jaworski (Grüne), ob am Bahnhof Aschenbecher aufgestellt werden können. Das Gelände sei zwar eigentlich rauchfrei, die Erfahrung zeige aber, dass die Menschen vor Abfahrt trotz allem eine Zigarette qualmen und diese dann bei Ankunft des Zuges auf den Boden werfen. Zudem brachten sie Photovoltaikanlagen, etwa auf einer möglichen Überdachung der Parkplätze oder auf den Dächern im Gleisbereich, ins Spiel. Auch hier erteilte Taylan Ayik eine Absage. Die Idee habe man zwar ins Auge gefasst, allerdings verworfen. Im Gleisbereich sei dies außerdem aus Sicherheitsgründen, einem nötigen Mindestabstand zur Hochspannungsleitung, nicht möglich.