Bahnhof Schwaikheim: Kommt ein 24-Stunden-Minisupermarkt von Tegut?

Ein kleiner Supermarkt, der „vollautomatisch“ funktioniert, also „rund um die Uhr“, im heutigen Jargon „24/7“, geöffnet ist, am Bahnhof in Schwaikheim? Jüngst hat die Deutsche Bahn im Gemeinderat das in Aussicht gestellt, als einen „Baustein“ bei ihrer geplanten Runderneuerung des Bahnhofs.

Nachfrage bei dem Investor und Betreiber Tegut: Was hat es damit auf sich, wie sicher ist das? Auf Nachfrage dort meldet sich Iris Klotz zurück, Projektleiterin Expansion in dem Unternehmen für den betreffenden Bereich. Sie bremst die Euphorie zunächst etwas, „wir sind noch in der Prüfung“, und holt zur Erklärung etwas aus. Tegut hat seinen Sitz und auch Ursprung im osthessischen Fulda. Das Unternehmen betreibt Märkte unterschiedlicher Größe und damit auch mit unterschiedlich großem Sortiment.

Einen ersten Markt dieser Variante hat Tegut in Fulda eröffnet

Beim Schwaikheimer Ableger würde es sich um einen „Teo“-Markt handeln, die kleinste Kategorie mit rund 50 Quadratmetern Verkaufsfläche und etwa 950 Produkten für den täglichen Bedarf. Einen ersten Markt dieser Variante hat Tegut im November 2020 in Fulda eröffnet und ist von dort aus, wie mit seinen Märkten, expandiert, erst im Umkreis, dann ins Rhein-Main-Gebiet.

Mittlerweile ist auch das (kaufkräftige) nördliche Baden-Württemberg im Fokus. „Wir möchten uns dort vor allem im Großraum Stuttgart etablieren“, so Iris Klotz. Einige Standorte seien zusammen mit der Bahn realisiert worden, einem verlässlichen Partner, auch weil so Bahnhöfe kundenfreundlicher gestaltet werden können, betont sie und spricht von einem zukunftsweisenden Konzept.

Der „Teo“ würde in den östlichen Teil des P&R-Platzes kommen

Unter anderem sei dafür auch Schwaikheim geprüft worden und natürlich sei man dafür vor Ort gewesen, haben sich die Gegebenheiten angeschaut. „Wir sind überzeugt, dass sich auf dem Areal dort ein kleiner Einkaufsmarkt gut integrieren lassen würde.“ Klar sei, dass der Markt, wenn, auf den östlichen Teil (im Besitz der Bahn) kommen würde, auf den P&R-Platz dort. Das würde wohl bedeuten, dass entsprechend Parkplätze wegfallen würden. Aber noch sei man in der baulichen Vorprüfung, der beauftragte Architekt dabei, einen Lageplan zu erstellen, die genaue Position für den Standort festzulegen, betont Iris Klotz: „Wir brauchen auch eine Rampe, müssen uns also ans Gelände anpassen.“

Ihre Vorsicht begründet sie auch damit, dass die Voraussetzung für die Umsetzung die erforderliche Genehmigung des einzureichenden Bauantrags sei. Wobei der angesichts der begrenzten Dimensionen des Vorhabens vom Verfahren her dem für den Bau eines Einfamilienhauses entspreche. Sehr optimistisch, wohl in Unkenntnis der hiesigen Verfahrensdauer, was ihr aber nicht zu verdenken ist, geht sie von drei bis vier Monaten aus.

Der Markt würde ein Standardgebäude, wie Tegut sie auch anderorts für seine „Teos“ baut: 15 Meter lang, sieben Meter breit, knapp vier Meter hoch und durch die Rampe barrierefrei zugänglich. Es ist eine modulare Holzkonstruktion, energieeffizient betrieben und mit einem begrünten Dach, Tegut sagt deshalb selbst „nachhaltig“ dazu. Die Bau- beziehungsweise Aufstellzeit, weil die Module bereits vorgefertigt sind, beträgt drei bis acht Wochen, abhängig vom Standort.

Kein ständiges Personal, Zugang über App oder QR-Code

„Vollautomatisch“ bedeutet zum einen, der Markt würde kein ständiges Personal haben, man könnte auch von „unbemannt“ sprechen, wenn das heutzutage nicht politisch völlig inkorrekt wäre. Er wird einmal am Tag beliefert, dafür käme extra jemand für zwei bis drei Stunden täglich, um die Regale mit den frischen Waren aufzufüllen, nach dem Rechten zu sehen und zum Reinigen.

Zum andern haben die Kunden Zutritt über ein Modul vor dem Eingang. Sie kommen rein über eine entsprechende App beziehungsweise das Scannen eines QR-Codes, das ihnen die Tür öffnet. Oder mit ihrer EC- oder Kreditkarte. Genauso funktioniert es mit dem Bezahlen: entweder scannen mittels Smartphone oder an der Selbstscanningkasse, die auch andere Märkte schon haben.

Das Sortiment besteht aus 950 Artikeln – darunter Obst und Gemüse, Haushaltsartikel für den täglichen Bedarf, Drogerieartikel, Kühlwaren und Tiefkühlgerichte, Getränke, „Trockenware“ wie Kaffee und Nudeln. „Es ist wie in den Tegut-Märkten, mit den gleichen Preisen und der gleichen Qualität, aber eben eingeschränkt oder wie sonstige Nahversorger mit kleinem Sortiment, 30 Prozent der Artikel sind Bioprodukte.“ Tegut spricht in einer Präsentation von einem „Vollsortimenter“.

Standorte an Bahnhöfen unter anderem in Hanau, Darmstadt und Aschaffenburg

„Teo“-Standorte an Bahnhöfen gibt es unter anderem in Hanau, Darmstadt und Aschaffenburg. Schwaikheim biete sich auch an, weil die Bahn dort eben vorhabe, erheblich in das ganze Areal zu investieren, um es aufzuwerten, so Iris Klotz. Und weil es eben in dem als Nächstes ins Auge gefassten Expansionsgebiet liegt.

Man habe aber natürlich auch das Markt- beziehungsweise Einzugsgebiet vorab geprüft, die Einwohnerzahl, die vorhandene Kaufkraft, die Frequenz im Umkreis, das bestehende Angebot, die Wettbewerber vor Ort, man wisse, dass es einen großen Edeka in der Ortsmitte und einen nicht weit entfernten Netto gebe. All diese Indikatoren ergäben eine positive Prognose für den Markt. „Es sieht also gut aus für Schwaikheim.“ Es wäre der erste „Teo“ im Rems-Murr-Kreis.