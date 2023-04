Baustelle in der Ortsmitte von Schwaikheim sorgt für Stau und Unmut

Die Schwaikheimer sind genervt. An der Ortsdurchfahrt verlegen Bauarbeiter momentan Strom- und Wasseranschlüsse. Die Hauptstraße in Schwaikheim ist deshalb halbseitig gesperrt, wie schon im Dezember. Dies sorgt für lange Staus und viel Frust im Feierabendverkehr.

Am Dienstagnachmittag hat sich der Verkehr von Remseck kommend ab dem Zillhardtshof gestaut. Auf Facebook sind dazu zahlreiche Unmutsbekundungen, teilweise mit Fotos aus dem Stau, zu lesen. Weiß die Gemeinde darüber Bescheid? „Die Staus sind uns natürlich bekannt, wir wissen auch um den Frust der Schwaikheimer und bedauern es sehr, dass es aktuell zu diesen Behinderungen kommt“, schreibt die Schwaikheimer Pressesprecherin Carola Fuchs auf Nachfrage unserer Redaktion.

Die Rotphase dauert rund zwei Minuten

Den Bereich Weiler Straße/ Hauptstraße, also die Ortsduchfahrt, habe man halbseitig sperren müssen, weil auf einer privaten Baustelle Strom- und Wasseranschlüsse verlegt werden. Der Verkehr wird über Ampeln geregelt. Vor Ort hat die Pressesprecherin die Zeit der Rotphase gestoppt und kommt auf zwei Minuten. „Anders geht es an dieser Stelle nicht“, sagt sie. Für viele Facebooknutzer trotzdem ein großes Ärgernis. „OMG die haben doch was an der Klatsche !!! Die Ampel ist viel zu lange auf Rot geschaltet! Gestern von Winnenden gekommen und ewig gestanden“, schreibt eine Nutzerin in den sozialen Medien.

Warum hat man die Arbeiten nicht schon im Dezember erledigt?

Carola Fuchs bestätigt, dass die Straße bereits im Dezember an derselben Stelle halbseitig gesperrt war. Auch damals sei es zu Beheinderungen gekommen.

Warum aber ist nun erneut eine Sperrung der Ortsdurchfahrt nötig? Hätte man die Arbeiten nicht zusammen erledigen können? „Die Strom- und Wasseranschlüsse konnten damals witterungsbedingt nicht verlegt werden, weil es zu kalt war“, erklärt sie. Immerhin: „Auf Facebook wird kritisiert, dass die Umleitungsschilder falsch aufgestellt worden seien. Wir haben bereits veranlasst, dass die Straßenverkehrsbehörde dies korrigiert“, schreibt Fuchs.

Auch in Waiblingen ist eine Verbindungsstraße gesperrt

Zur Baustelle in der Schwaikheimer Ortsmitte und den daraus resultierenden Verkehrsproblemen kommt hinzu: Beim Erbachhof in Waiblingen werden ebenfalls neue Leitungen verlegt. Die Verbindungsstraße zwischen Korb, Waiblingen-Neustadt und Schwaikheim ist deshalb voll gesperrt. Wer dort üblicherweise unterwegs ist, muss sich also andere Wege suchen. Gab es hinsichtlich dieser Nadelöhre keine Absprachen? Das Landratsamt, für die verkehrsrechtliche Anordnung in Schwaikheim zuständig, verweist auf Nachfrage auf die Stadt Waiblingen. Auch von dort war am Donnerstag, 6. April, bisher nichts zu hören. Beide Maßnahmen dauern voraussichtlich noch bis zum 15. April an.

In der kommenden Woche ist die B-14-Abfahrt gesperrt

In Schwaikheim hofft man auf den Osterferien-Effekt und damit eine Verkehrsberuhigung. Aber: Schon in der kommenden Wochen droht neues Ungemach: Von Dienstag, 11. April, bis Montag, 17. April, ist die Abfahrt der B 14 nach Schwaikheim wegen Forstarbeiten gesperrt. Deshalb kommt es zwischen Kreisverkehr und dem Feuerwehrhaus durch eine Ampelanlage zu Behinderungen, heißt es in einer Pressemitteilung des Forstbezirks Schurwald. Die Zufahrt auf die B 14 ist weiterhin möglich.