Die Stimmung ist zunächst frostig wie die Temperatur. Eine Handvoll Nachbarn und der Bauträger treffen sich in der Zeppelinstraße an dem Grundstück, dessen geplante Bebauung anhaltend für Ärger sorgt, nicht nur bei den Nachbarn, sondern auch im Gemeinderat. Noch steht das bisherige Gebäude, in dem es verteilt auf drei Stockwerke drei Wohnungen gab. Es ist abrissreif, auf dem Areal, zu dem ein großer Garten gehört, der bereits gerodet ist, soll ein Achtfamilienhaus entstehen. Für die lange