Ein 39-jähriger Dachdecker hat in einem Schwaikheimer Supermarkt ein Deo und einen Rum im Wert von insgesamt 6,18 Euro mitgehen lassen wollen, wurde dabei erwischt und nun im Amtsgericht Waiblingen zu einer drakonisch wirkenden Strafe verurteilt: Drei Monate Freiheitsentzug, die zwei Jahre zur Bewährung ausgesetzt werden, dazu eine Geldbuße in Höhe von 900 Euro an den Verein „Bewährungshilfe“, die Übernahme der Kosten des Verfahrens – und die Einziehung von drei Messern, von denen es sich