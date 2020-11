Die Ludwig-Uhland-Schule hat nun eine weibliche Doppelspitze: Rektorin Heike Hömseder und neu als stellvertretende Schulleiterin Julia Hauslaib. Die 39-Jährige wird keine lange Einarbeitungszeit in dieser Funktion brauchen, sie kennt sich in der Schule nämlich bereits bestens aus.

Julia Hauslaib ist in Fellbach aufgewachsen und zur Schule gegangen. Studiert hat sie an der Pädagogischen Hochschule in Ludwigsburg, Lehramt mit Schwerpunkt Grundschule, die Fächer Mathe, Sport und Kunst.