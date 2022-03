Auf der Anklagebank des Jugendschöffengerichts im Amtsgericht Waiblingen saß ein junger Mann aus Gambia, dem vorsätzliche Körperverletzung vorgeworfen wurde. Er soll im Juni nachts in der Asylbewerberunterkunft an der Max-Eyth-Straße in Schwaikheim einem Mitbewohner einen Faustschlag ins Gesicht versetzt haben. Am Ende aber ist das Verfahren wegen Geringfügigkeit der Schuld eingestellt worden.

Wie er nach Deutschland kam

Der Angeklagte weiß selbst nicht, wann er geboren ist,