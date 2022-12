Clevere Schwaikheimer: Solarkraft bringt den Weihnachtsbaum zum Leuchten

Der Weihnachtsbaum vor dem Rathaus in Schwaikheim ist autark. Der Strom für seine Lichterketten kommt nicht für teuer Geld aus der Steckdose, den liefert die Sonne gratis, auch wenn sie kaum scheint – wie derzeit. Was steckt dahinter?

Auch die Gemeinde muss, soll und will Energie sparen. Eine Frage dabei war: verzichten auf den Weihnachtsbaum und wenn nein, dann zumindest auf dessen Beleuchtung. Ein Weihnachtsbaum aber ohne Lichterkette? Kommt nicht infrage, nicht in Schwaikheim. Aber für was hat man dort eine einfallsreiche und rührige Bürgerenergiegenossenschaft (BES), Spezialisten für alternativen Strom, produziert über Photovoltaik, also mal die fragen, ob und wie das mit der gehen könnte.

Die beiden Ingenieure Dr. Jochen Kögel und Ernst Dilger machten sich also ans Berechnen des Bedarfs und des Ertrags, ans Planen, erstellten ein Simulationsprogramm wie bei großen Anlagen, „fütterten“ das mit den besonderen Gegebenheiten des Winters: Wenig Sonnenschein, niedrige Temperaturen, wie lange hält die Anlage durch bei Kälte. Ergebnis: Es könnte trotzdem reichen. Also grünes Licht von der sozusagen „wissenschaftlichen“ Seite.

Die Module liefern auch nach Weihnachten weiter Strom

Die BES erklärte sich bereit, die Ingenieurleistung und den Aufbau zu übernehmen, die Fraktionen im Gemeinderat über ihre Budgets die Kosten für die Module und die benötigte Elektronik. Zwei Module mit jeweils 400 Watt Leistung (Größenordnung entspricht der von Anlagen auf Balkonen, aber auch auf Dächern kommen solche Module zum Einsatz) wurden senkrecht am Rathausvorplatz zur Straße hin installiert. Die Aufhängungen sind von nicht benötigten Verkehrsschildern. Die Module kommen später, wenn sie nicht mehr für den Weihnachtsbaum benötigt werden, an den Balkon am neuen Rathaustrakt, werden weitergenutzt, liefern auch künftig Strom, ihre Anschaffung ist also nachhaltig.

Auch das diffuse Licht an bewölktenTagen wie zur Zeit reiche für den Betrieb der Lichterketten aus, erklärt Kögel vor Ort dem verwunderten Zweifler. „Wir brauchen dafür allerdings eine relativ große Modulfläche.“ 20 Prozent der Leistung, die sie bei vollem Sonnenschein hätten, genügten völlig für den Zweck hier. Bei nicht zu starker Bewölkung habe man noch zehn bis 20 Prozent der Leistung.

Kögel nennt als Beispielwert für die Anlage bei ihm daheim fünf Kilowatt Leistung verteilt über den ganzen Tag, an einem sonnigen Sommertag. Für die am Weihnachtsbaum sind keine Leistungs- oder Energiewerte aufgezeichnet, weil das zu aufwendig wäre. Da im Winter die Sonne tief steht, ist die Weihnachtsbaum-Anlage in dieser Zeit für optimalen Ertrag am besten möglichst senkrecht ausgerichtet (hier sind es 13 Grad von der Senkrechten aus gerechnet). Umgekehrt heißt das, im Sommer, wenn die Sonne also hoch steht, wäre senkrecht schlecht, da ist die optimale Neigung genauer in der Mitte zwischen senkrecht und waagerecht, also 45 Grad. Übers gesamte Jahre ist der Mittelwert 35 Grad ideal für einen optimalen Ertrag. Bei diffusem Licht (ohne direkte Sonne) spielt die Ausrichtung aber kaum eine Rolle.

Die Speicher stammen von ausgedienten Reinigungsmaschinen

Der „Saft“, den diese liefern, wird in vier großen Batterien gespeichert, es sind, erklärt Dilger, Traktionsbatterien aus ausgemusterten Reinigungsmaschinen, „Second Life, after work“, ergänzt Kögel schmunzelnd. Sie haben wie Lkw-Batterien jeweils zwölf Volt Spannung. Neue Batterien in dieser Dimension wären ziemlich teuer gekommen, so Dilger, da habe man stattdessen „Verbindungen spielen lassen“.

Der „eingefangene“ und gespeicherte Strom würde sogar länger für die Beleuchtung reichen, als sie tatsächlich eingeschaltet ist. Sie wird aber bewusst tagsüber und nachts abgeschaltet, um Passanten zu signalisieren, dass hier nicht Energie verschwendet wird, sondern dass man durchaus versucht zu sparen, die Dauer, in der sie an ist, auf das Maß zu begrenzen, in dem sie Sinn macht, wo die Leute die Beleuchtung erwarten, sie also „brauchen“. „Wir wollen es nicht übertreiben und auch niemanden zur Verschwendung animieren“, erläutert Kögel. Genau genommen werde aber durch das Abschalten keine Energie gespart, weil es für die vorhandene ja keine andere Verwendung gebe.

Die Lichterketten verbrauchen dank LED nur etwa 34 Watt

Die Beleuchtung ist morgens zwei Stunden an und abends vier, eine Verlängerung jeweils sei, wie gesagt, möglich und durchaus auch zu erwägen, ergänzt Dilger. Die Lichterketten mit ihren sparsamen LED-Birnen verbrauchen zusammen nur etwa 34 Watt. Eigentlich seien sie mit den 100 Watt der Anlage also sogar überdimensioniert. Es könnten damit noch erheblich mehr Birnen oder noch weitere Lichterketten am Weihnachtsbaum mit dem benötigten Strom versorgt werden, theoretisch, aber auch dazu gilt das eben Gesagte: nur nicht übertreiben.

Die Batterien sind in einer Metallkiste aus dem Bestand des Bauhofs untergebracht, dort befindet sich außer dem Wechselrichter auch eine Zeitschaltung, die dafür sorgt, dass die Stromspeicher nicht leerlaufen, deren Vorräte würden sogar für ein paar Tage ausreichen, wobei das schon auch von der Sonnenstrahlung und der Temperatur abhängt, weil je weniger und niedriger, desto niedriger wird die Spannung und damit die Leistung, wie bei bekanntlich jeder Batterie (die Kapazität, also die einspeicherbare Energiemenge aber bleibt gleich). Bei den Kollektoren der PV-Module ist es dagegen umgekehrt: Je kälter desto besser (höherer Wirkungsgrad). Die Verbindung von den Batterien zum Baum, zu den Lichterketten, verläuft über ein Kabel in der Erde.