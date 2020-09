Mit dem durch Corona verspäteten Start (und der Verlängerung am Ende um eine Woche wegen des anhaltenden Spätsommerwetters) ist die Saison im Freibad 95 Tage lang geworden. Möglich gewesen wären maximal 143, erklärt René Schray, in der Gemeindeverwaltung für den Betrieb zuständig. Das Bad hatte also davon rund zwei Drittel offen. Schray macht noch eine Rechnung auf. Lege man die Besucherzahlen der zurückliegenden Jahre zugrunde, wären mit der verbliebenen Saisondauer etwa 38 000 Besucher