„So, das Schlimmste haben Sie jetzt überstanden.“ Alle lachen. Denn Willy Linkohr hat seinen Piks noch gar nicht bekommen. Magdalena Dobler hat an der Stelle am Oberarm, wo die Injektion hinsoll, das Desinfektionsspray aufgetragen und ihn gewarnt: „Bitte nicht erschrecken, jetzt wird’s kalt.“ Der 91-Jährige entgegnet schmunzelend „Ich bin schon so oft gespritzt worden.“ Eine Sekunde später ist alles vorbei und Linkohr bestätigt: „Ich hab’ überhaupt nichts gespürt.“ Gleichwohl ist ihm die