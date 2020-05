Der Hausmeister der Ludwig-Uhland-Gemeinschaftsschule klebt im Treppenhaus und in den Fluren Streifen auf und Pfeile. Die Markierungen sollen den Verkehr regeln, wenn es ab Montag wieder losgeht, vorerst eingeschränkt allerdings. Die, die reinkommen, auf der einen Seite, die, die rausgehen, auf der anderen. Sicherheitsabstand ist und bleibt das Gebot der Stunde. Die Schule muss in jeder Hinsicht vorbereitet werden auf die vorläufig teilweise Wiedereröffnung. Von Kurzarbeit kann also keine