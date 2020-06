Das Schwaikheimer Freibad hat wieder geöffnet

„Wir sind alle gottfroh, dass wir wieder kommen dürfen.“ Breite Zustimmung zu dieser Aussage in der Damenrunde auf den Bänkle vor den Umkleiden. Das Freibad hat wieder offen. Wegen Corona verspätet und mit einschränkenden Vorgaben, aber das steht bei diesen Stammgästen nicht im Vordergrund.

Ein Stammgast ist auch Gemeinderat Dr. Wolfgang Rauscher, und der hat in der jüngsten Sitzung des Gremiums deutlich gemacht, dass er sich durchaus nicht ausschließlich nur mitfreut. Er kritisiert, dass die Duschräume mit Warmwasser geschlossen sind, und damit nur die Durchgangsduschen direkt an den Schwimmbecken zur Verfügung stehen, mit einer Wassertemperatur wie in den Becken, also nicht wirklich kalt, aber auch nicht so richtig warm.

Auch eine Folge von Corona. © Alexandra Palmizi

Zum richtig Duschen gehört aus Rauschers Sicht aber nicht nur entsprechend temperiertes Wasser, sondern auch Seife und auch dass man sich komplett reinigt, und zwar vor allem, bevor man ins Wasser steigt. Das sei eine Frage der Hygiene, nicht nur für sich selbst, sondern auch gegenüber anderen, so Rauscher. Er bekräftigte das mit dem Hinweis, dass in diesem Corona-Jahr das Freibad noch wichtiger sei als sonst, weil viele Familien wohl in den Ferien nicht wegfahren werden. Er wisse von anderen Stammgästen, die wegen des Verbots, die Duschräume im Freibad zu nutzen, solange das gelte, das Bad sogar ganz mieden.

Das Verbot durchsetzen müssten sonst die Schwimmmeister

René Schray, stellvertretender Kämmerer und in der Verwaltung für den Badbetrieb zuständig, verwies darauf, dass die Corona-Verordnung nun mal das Duschen nach dem Baden in den betreffenden Räumen untersage, das gelte nicht nur für das Schwaikheimer Freibad. Erlaube man das Duschen vor dem Baden und öffne dafür die Duschräume, müsse man den Leuten, die aus dem Wasser steigen und dort auch duschen wollen, erklären, dass sie das nicht dürfen, man müsste also trennen, erkennen, wer will vorher duschen, wer nachher, und dann natürlich die Unterscheidung auch durchsetzen, wenn es keine Einsicht gebe. Das käme mithin zusätzlich für die beiden Schwimmmeister zu ihrer ohnehin verschärften Aufsichtspflicht, was den Betrieb in Becken angehe (Abstandsgebot), also noch hinzu.

Vor Ort betont Schwimmmeisterin Katharina Burr, dass nach dem, was sie seit der Öffnung des Bades zu hören bekam, die Badegäste durchgehend froh darüber seien, auch wenn es immer zwei, drei gebe, die etwas auszusetzen hätten. Wegen der geschlossenen Duschräume habe sich aber bei ihr noch niemand beschwert: „Die Leute sagen, das ist dann halt so, und akzeptieren es.“ Eine ältere Frau, ebenfalls Stammgast, meint allerdings, direkt darauf angesprochen: „Ja, das ist schon sch ...“ Eine andere Frau, bei gutem Wetter ebenfalls jeden Tag im Bad, stimmt Rauscher zwar zu, dass Hygiene im Freibad wichtig ist. Aber ihre „ganz einfache“ Lösung für das Problem ist, dass sie eben zu Hause duscht, vor und nach dem Baden.

Rauscher monierte in der Sitzung auch, dass es heuer keine Dauerkarten gibt. Der Freibadbesuch gehe damit ins Geld, insbesondere für Familien. Das gelte aber auch für Senioren, betont eine aus dem Stammgastkränzchen und überschlägt schnell: Also wenn sie in der ohnehin verkürzten Saison jeden Tag ins Bad ginge, würde sie das rund 180 Euro kosten, die Dauerkarte in einem normalen Jahr sonst nur 30 Euro. Schray verwies dazu darauf, dass die Verwaltung das Problem sehr wohl sehe und ständig dran sei, sich eine Lösung zu überlegen, eine digitale Dauerkarte sei möglicherweise eine Option.

Gebühr für digitale Dauerkarte hätte der Gemeinderat zu beschließen

Auf Nachfrage gibt er zu allerdings bedenken, dass es die digitale Dauerkarte innerhalb des elektronischen Buchungssystems, das wegen Corona eingeführt wurde, bislang nicht gibt und damit auch keine Festlegung der Gebühr für eine solche. Beschließen müsse die der Gemeinderat, dessen nächste Sitzung ist aber erst am 28. Juli, und damit seien es von dort bis zum Saisonende nur noch etwa sechs Wochen. „Für die kurze Zeit würde sich wohl niemand noch eine Dauerkarte kaufen, es würde sich einfach nicht lohnen“, ist sich Schray ziemlich sicher.

Der ebenfalls wegen Corona eingeführte Zwei-Schicht-Betrieb hat zur Folge, dass man mit einer Tageskarte nur für fünf Stunden ins Bad kann, also dort eben nicht den ganzen Tag verbringen darf. Man kann wegen des digitalen Buchungssystems auch nicht nachmittags wiederkommen. Die fünf Stunden kosten das Gleiche wie sonst ein ganzer Tag im Bad. Schray rechnet allerdings anders: Nämlich, dass bei einem Tagesticket für vier Euro die Stunde einen Badegast nur rund 80 Cent kostet, da sei es in anderen Bädern teilweise deutlich teurer.