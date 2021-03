Schwaikheim bekommt in Bälde einen neuen, modernen, großen Lebensmittelmarkt in der Ortsmitte. Die schlechte Nachricht: Es sieht entgegen der seitherigen Annahme gar nicht gut aus für den bestehenden Markt der gleichen Kette an der Bahnhofstraße. Das hat sich bei einem Pressegespräch wenige Wochen vor der Neueröffnung herausgestellt. Dieses fand am neuen Standort statt, mit Frank Meng, bei Edeka Südwest zuständig für Expansion und Projektentwicklung, der Betreiberfamilie Härdter,