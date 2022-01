Er muss weg, am besten möglichst günstig. Wo eine Kläranlage ist, fällt Klärschlamm an, auch in Schwaikheim. Der macht sich künftig auf eine deutlich weitere Reise als bisher. Statt nach Backnang-Neuschöntal wird er nach Schwäbisch Hall gebracht, immerhin wenigstens ein Stück auf der gleichen Strecke, der B 14, anschließend muss sich der alle zehn Tage fahrende Laster mit seinen zwei Containern noch über die Höhe des Schwäbischen Walds quälen. Dort ist aber nur das Zwischenlager.

Vom