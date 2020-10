Seit sieben Jahren ist die Ludwig-Uhland-Schule eine Gemeinschaftsschule mit Ganztagsbetrieb in der Sekundarstufe. Im kommenden Jahr endlich bekommt sie eine eigene Mensa, müssen die betreffenden Schüler nicht mehr im katholischen Gemeindezentrum auf der anderen Straßenseite verköstigt werden. Auf dem Weg dorthin, beim Erweiterungsbau, ist nun Halbzeit mit den Arbeiten. Der Rohbau ist fertig, was gefeiert wurde, allerdings wegen Corona in kleinem Rahmen, mit Masken und Abstand, aber vor