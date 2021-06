Es bestand Anlass zur Sorge. Gerade bei ihm. „Mentale Überbelastung“, neudeutsch „Burnout“, bei Gerhard Häuser? Bei ihm, dem schier nichts etwas anzuhaben schien? Dass er den Anlass seines Ausfalls so klar selbst benannte, öffentlich, in einer Pressemitteilung, er, der sonst nie ein Wort über die eigene Befindlichkeit verlauten ließ, war aber mehr als ein Warnzeichen. Klar war, dass es bei so einer Krankheit kaum bei vier Wochen, so die Frist der ersten Krankmeldung, und wohl auch nicht bei