Wohl selten ist ein Bürgermeister, eine Verwaltung insgesamt, so frontal angegangen worden wie in den diesjährigen Haushaltsreden der SPD und der Grünen. Die SPD hat dem Zahlenwerk denn auch nicht zugestimmt, geschlossen. Bei den Grünen stimmte die Hälfte ihrer Vertreter nicht zu. Und bei denen, die zustimmten, würden dabei „große Bauchschmerzen herrschen“, so Fraktionssprecher Karl-Heinz Jaworski. Immerhin: In beiden Fraktionen beließen die Nichtzustimmer es dabei, sich zu enthalten, neun