Die Zehntklässler, die sich auf den Abschluss mit der Mittleren Reife vorbereiten, fremdeln offenbar noch ein bisschen mit der neuen Situation. Auch sie dürfen, wie alle Abschlussklassen, wieder in die Schule, haben wieder Präsenzunterricht vor Ort. Was in der öffentlichen Wahrnehmung zu Unrecht etwas untergehe gegenüber dem, dass die Grundschüler wieder zurück sind, findet die Rektorin der Ludwig-Uhland-Schule, Heike Hömseder.

Klar, für die, bei denen es das letzte Schuljahr ist,