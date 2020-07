Im Kinderhaus Badstraße wird eine Gruppe mit verlängerten Öffnungszeiten in eine gemischte Gruppe mit Ganztagsbetreuung und VÖ-Zeiten umgewandelt. Zehn Plätze mit verlängerten Öffnungszeiten werden in Ganztagesplätze umgewandelt. Das bedeutet, dass sechs Krippenkinder, die in den Kindergarten wechseln, weiterhin Ganztagesbetreuung erhalten und dass für vier Kinder aus der VÖ-Gruppe künftig Ganztagesbetreuung möglich ist. Die Umwandlung soll im Oktober erfolgen. Das Personal wird dazu um eine