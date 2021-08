Es gibt eine weitere Bewerberin für das Amt des Bürgermeisters: Andrea Sieber hat ihre Bewerbungsunterlagen für die Wahl am 12. September am Mittwochmorgen im Rathaus abgegeben. Die 44-Jährige ist Gemeinderätin (Grüne, aber fraktionslos) in Schorndorf und sie hat 2013 für den Bundestag kandidiert.

Seither verfolge sie interessiert die Entwicklung der Kommunen im Kreis, schreibt sie in einer Pressemitteilung zu ihrer Kandidatur. Dabei habe Schwaikheim „als liebenswerte Gemeinde am