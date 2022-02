Corona nervt mittlerweile alle, stresst viele längst. Aber wie kommen eigentlich die, die im ambulanten Pflegedienst arbeiten, damit zurecht, die haben es doch wohl noch etwas schwerer als die meisten anderen? Die Frage geht an die Schwaikheimer Sozialstation, bei der Silke Weith, ausgebildete Krankenschwester, und Kathrin Biedenbach von der Pflegedienstleitung dazu antworten – am Telefon und ohne Bild von ihnen, so ihre Bitte, sie haben auch so schon Stress genug, wenig Zeit, und das Thema