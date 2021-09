Die Wahllokale sind geöffnet - Wer wird neuer Bürgermeister in Schwaikheim?

Jetzt wird es spannend: Seit 8 Uhr sind die Wahllokale in Schwaikheim geöffnet. Wer wird neuer Bürgermeister oder neue Bürgermeisterin im Ort? Zur Wahl stehen: Dr. Astrid Loff, Andrea Sieber, Harald Eiberger, Marvin Roth, Chris-Robert Berendt, Samuel Speitelsbach und Eduard Roth.

Zweiter Wahlgang in 14 Tagen

Bekommt an diesem Sonntag, 12. September, keiner der sieben Kandidaten die absolute Mehrheit, also mindestens 50 Prozent der Stimmen, dürfen die Schwaikheimer in 14 Tagen, am 26. September, erneut abstimmen.

Wir begleiten die Wahl ab 18 Uhr in einem Liveblog unter www.zvw.de/schwaikheimlive.

Am Dienstag, 7. September, haben sich fünf Kandidaten im ZVW-Wahlstudio den Fragen unserer Redakteure gestellt. Die einstündige Veranstaltung kann nach wie vor auf Youtube angeschaut werden.