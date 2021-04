Man möchte am liebsten gar nicht mehr aufstehen. Verweile doch, das ist so schön. Ginge vielleicht ja, wenigstens noch eine Weile. Das Blöde ist nur: Es ist morgens und der Arbeitstag erwartet einen noch. Aber erst mal lieber gar nicht dran denken. Und wie das hier gut riecht, ach was, duftet. Räucherstäbchen, „Gute Laune“-Spray, Orange, Zitrone, Grapefruit hängen in der Luft. Gedämpftes Licht. „Wir leben durch die Sinne.“ Wie wahr, wenigstens in diesem berauschenden Stündchen. Ohne Worte,