Drogentote: Betroffene Schwaikheimer Mutter zum Gedenktag

Der 21. Juli ist der internationale Gedenktag für verstorbene Drogenabhängige (ein Tag nach dem Tag des Gedenkens an das misslungene Attentat von hohen Militärs auf Hitler 1944). Im August werden es sieben Jahre, dass die Schwaikheimer Familie Mohrmann ihren Sohn Tim verloren hat, der an einer Überdosis Heroin starb. Er wurde nur 20 Jahre alt. Die Mutter Heike Mohrmann kann, darf man durchaus fragen, wie es ihr mittlerweile geht. Sie hält das aus, nimmt das Nachhaken nicht übel, im Gegenteil: „Eigentlich ganz gut.“ Der Grund für die Einschränkung ist so klar, dass die Frage danach sich erübrigt, natürlich das Nahen dieses sehr persönlichen Jahrestags. Klar, es gebe aber auch sonst Tage, wo der Tim im Vordergrund stehe „und dann tut es halt weh“. Anfangs sei der Schmerz extrem gewesen, aber der habe sich mittlerweile in Liebe gewandelt, so die 56-Jährige.

Bei ihr hat die Tragödie auch Energie freigesetzt, Engagement ausgelöst, für andere, ebenfalls betroffene Eltern. „Das ist mein Thema geworden, da liegt noch vieles im Argen.“ Sie ist im Vorstand der Landesvereinigung der Elternselbsthilfe Suchtgefährdeter und Suchtkranker, arbeitet in Fachgruppen dort mit und ist zusammen mit ihrem Mann Rajco in der Kreis-Gruppe in Waiblingen aktiv. Zusammen mit Inge Schmidtke-Tiefenbach hat sie Ende 2019 eine Trauer-AG innerhalb der Landesvereinigung gegründet, „für verwaiste Eltern“, sagt sie berührend.

Benifizveranstaltung Mitte Oktober

Jährlich organisiert das Ehepaar Mohrmann zudem zu Tims Gedenktag eine Benefizveranstaltung, dieses Jahr allerdings findet die zum 60. seines Vaters erst Mitte Oktober statt, und zwar nicht wie sonst in Birkmannsweiler, sondern in ihrem Wohnort Schwaikheim, am Hainbuchenweg, mit Band, Tombola und Essen. Rund 13 000 Euro sind so in den vergangenen fünf Jahren zusammengekommen, die an den Verein „Release“ in Stuttgart gespendet wurden, der ursprünglich 1971 ebenfalls als Selbsthilfeorganisation von Drogensuchtbetroffenen gegründet wurde.

Wie sieht sie denn selbst den Erfolg dieser ehrenamtlichen Arbeit und auch den Sinn solcher offizieller Jahrestage, von denen es mittlerweile mehr gibt, als das Jahr überhaupt Tage hat? Bewirkt deren inflationäre Entwicklung nicht eher, dass die sich sozusagen gegenseitig „aufheben“, in der Öffentlichkeit kaum noch wahr-, geschweige denn ernst genommen werden? Heike Mohrmann schüttelt den Kopf. Zunächst sei festzustellen, dass der Drogenmissbrauch merklich zunehme, das belegten statistische Zahlen.

Todesfälle gebe es vor allem „durch zu viel Dreck auf dem Markt“

Wenn es zu Todesfällen als Folge kommt, liege das vor allem daran, dass „zu viel Dreck auf dem Markt sei“, so ihre Erfahrung. Die Konsumenten erführen in der Regel nicht mehr, welche beziehungsweise wie viel an Dosis sie zu sich nehmen. Dass oft „noch etwas drin“ sei, breche ihnen quasi das Genick. Deshalb sei Prävention das „A und O“ und müsse daher intensiviert werden. Dazu gehöre auch so ein Gedenktag und deswegen mache der eindeutig Sinn, weil er die Chance biete, sich zu informieren oder darauf hinzuweisen, wo man Aufklärung erhält. „Wir selbst wussten von dem Tag ja auch nichts, bis zu dem Tag, an dem unser Kind gestorben ist.“ Es sei bezeichnend, dass der Gedenktag in Deutschland auf die Initiative einer betroffenen Mutter aus Gladbeck (deren Sohn am 21. Juli 1994 starb und wo es mittlerweile eine Gedenkstätte gibt) hin zu einem geworden ist. Er jährt sich in diesem Jahr übrigens zum 25. Mal, es ist ein trauriges Jubiläum. Schätzungen gehen von fast 35 000 Drogentoten in Deutschland in diesem Vierteljahrhundert aus.

Auch beim Thema Cannabis und anderen „weichen Drogen“, deren zunehmende, aber weiterhin umstrittene Legalisierung, kommt von Heike Mohrmann keine einfache Antwort, kein schnelles Nein, wie es vielleicht jene erwarten, die diese als „Einstiegsdrogen“ ansehen. Sie fragt erst zurück, wie sieht es denn beim Fragesteller selbst mit dem Konsum von Alkohol aus? Hoppla, ähm, also, Alkohol selbst nein (wäre ja tödlich, sorry für den blöden Witz, doch das stimmt nun einfach mal, auch wenn immer und immer wieder von „Alkoholtrinken“ geredet und geschrieben wird), aber alkoholhaltige Getränke ja, durchaus, und auch regelmäßig (trotz stets wiederkehrender Diskussionen darüber mit einem abstinenten Familiensprössling). Sie nimmt es zur Kenntnis, nicht auftrumpfend und auch nicht darauf herumreitend.

Bei Cannabis müsse man schon unterscheiden

Also bei Cannabis zum Beispiel müsse man eben unterscheiden, eben ob man hier von THC (psychoaktiv, berauschend) oder CBD (nicht süchtig machend, unbedenklich) rede, so Heike Mohrmann. Zweites könne Menschen helfen, ihnen zum Beispiel Schmerzlinderung bringen und dafür sei sie. Aber auch hier brauche es, im Sinne von Prävention, Aufklärung, sollte man Jugendlichen sagen, dass sie aufpassen müssen. Es gehe aber auch (endlich) um „Entkriminalisierung“. Wer als Jugendlicher mit einem Joint erwischt werde, müsse nach wie vor damit rechnen, dass sich das in seinem polizeilichen Führungszeugnis wiederfindet und ihm damit so manchen Berufsweg verbaut. Es brauche eine andere Drogenpolitik, mit einem besseren Jugendschutz, aber auch einer geeigneteren Strafverfolgung.

Ihr Vorschlag: Legalisieren und kontrolliert abgeben, aber erst ab 21

Überhaupt, es sei (zu) leicht von Älteren, „von oben herab“ zu sagen, ja dann verzichtet doch „einfach“ ganz darauf. Auch die nähmen ja Suchtmittel zu sich, da gehöre auch zum Beispiel Zucker dazu. „Nein, also, die Dosis macht’s.“ Man müsse den jungen Leuten Eigenverantwortung zugestehen, aber auch sie schützen. Ihr Vorschlag: ab 21 legalisieren, mit kontrollierter Abgabe, „vorher macht es im Kopf zu viel kaputt“. Zur Forderung nach (ausschließlich) kontrollierter Abgabe sei der Verweis auf den Schwarzmarkt oder das Darknet als Bezugsquelle kein überzeugendes Gegenargument. „Bei unserem Tim kam das Zeug mit der Post, der hat sich das Heroin einfach irgendwo bestellt.“