Flatterband um die Empfangstheke, Schilder mit der freundlichen, aber bestimmten Aufforderung, die Hände zu waschen und das Abstandsgebot einzuhalten, Desinfektionsmittel am Eingang. So weit, so normal all das in dieser schwierigen Zeit. Aber es ist eine Physiotherapiepraxis. Wie soll das dort gehen, Abstand zu halten? Und sie hat mitten in der Coronaviruskrise eröffnet.

Das Risiko wagt Jan Jaworski, 26, gelernter Masseur, Ausbildung zum medizinischen Bademeister und natürlich zum P