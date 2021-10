Ein 25-Jähriger und ein 23-Jähriger waren im Juli 2019 in die damalige Edeka-Filiale in Schwaikheim eingebrochen. Die beiden hatten sich Werkzeuge und Ski-Masken von daheim geholt, um die Tür aufzubrechen und, falls vorhanden, wertvolle Gegenstände zu stehlen. Ein Anwohner, der gegenüber vom früheren Edeka wohnt, hatte damals die Polizei gerufen. Vor wenigen Tagen waren die beiden wegen der Tat vor Gericht in Waiblingen.

Einer ist mehrmals vorbestraft

In Waiblingen hat der