Eine Tempo-7-Zone für die Ludwigsburger Straße in Schwaikheim?

Die Ludwigsburger Straße ist in Schwaikheim schon lange ein Thema. Momentan beschäftigen sich Planer mit einem Konzept, das zur Beruhigung beitragen und die Straße damit vor allem sicherer und wohnlicher machen soll. Auch einen groben Zeitplan, wann die Arbeiten beginnen könnten, gibt es inzwischen.

Dass der Umbau der Straße die Anwohner umtreibt, dafür genügte ein Blick in den Zuschauerbereich der jüngsten Gemeinderatssitzung. Die Verwaltung konnte „ausverkauft“ melden, die Sitzplätze waren restlos belegt.

Und auch in der Bürgerfragestunde war die Ludwigsburger Straße gleich gefragt: Gibt es eigentlich noch eine Veranstaltung für Bürger, auf der über die geplanten Maßnahmen diskutiert wird und eventuell noch Änderungsvorschläge eingebracht werden dürfen? „Ja, die wird es geben. Einen genauen Termin kann ich noch nicht nennen, aber vermutlich nach der Sommerpause im Herbst“, antwortete Bauamtsleiter Rolf Huber einer interessierten Anwohnerin.

Die unechte Einbahnstraße wirkt – und soll bleiben

Im weiteren Verlauf der Sitzung präsentierte Felix Benedix von der Bernard-Gruppe den momentanen Stand der Planungen. „Angestrebt wird die Verkehrsberuhigung. Weitere Ziele sind die Verkehrssicherheit, die Aufenthaltsqualität und die Barrierefreiheit“, erklärte er.

Beitragen sollen dazu unter anderem eine Tempo-7-Zone und die Beibehaltung der Rechts-vor-links-Regel im Straßenzug. „Außerdem empfehlen wir die unechte Einbahnstraße, für Radfahrer offen, auch baulich umzusetzen. Die Maßnahme zeigt Wirkung.“ Ziel davon war und ist die Reduzierung des Durchgangsverkehrs.

Bürgermeisterin Loff: „Niemand verliert seinen Stellplatz“

Im Nachgang an die Sitzung ergänzte Bauamtsleiter Rolf Huber auf Nachfrage unserer Redaktion, dass die Tempo-7-Zone sich vom Kreisverkehr bis etwa auf Höhe Getränkemarkt erstreckt, es im Anschluss dann mit einer zulässigen Geschwindigkeit von 20 km/h weitergehen soll. „Angedacht ist im Bereich der Tempo-7-Zone ein Pflasterbelag. Welche Art von Pflaster muss allerdings noch festgelegt werden“, so Huber.

Die Zebrastreifen sollen erhalten bleiben, ebenso die Parkplätze. „Niemand verliert seinen Stellplatz“, versicherte Bürgermeisterin Astrid Loff. Im Zuge der Planungen habe es Anfragen der Verwaltung an Stellplatzinhaber gegeben. „Es gibt eine ganze Reihe an Parkplätzen bei den Geschäften, die auch baurechtlich notwendig sind“, erklärte Bauamtsleiter Huber. So etwa bei der Apotheke. „Die Gemeinde erwirbt diese Plätze, damit sie saniert werden können.“

Anschließend werden die Parkplätze dem jeweiligen Grundstein wieder zugeordnet. „Niemand hat dadurch einen Nachteil. Wer das trotzdem nicht möchte, der kann es ablehnen. Dann werden diese Flächen allerdings auch nicht saniert“, so Huber.

Wie viele Bauabschnitte es schlussendlich geben wird, steht momentan noch nicht fest.

Goethestraße: Gemeinderat hat gefährliche Situationen erlebt

Die Gemeinderäte zeigten sich aus allen Fraktionen mit dem bisherigen Planungsstand einverstanden.

Gemeinderat Karl-Heinz Jaworski (Grüne) bat die Planer von der Bernard-Gruppe darum, die Situation an der Ecke zur Goethestraße im Blick zu behalten. Dort macht der Straßenverlauf eine leichte Kurve. „Gerade querende Kinder werden oft durch parkende Autos verdeckt und von Autofahrern übersehen“, erklärte er.

Ende 2023 könnten die Arbeiten beginnen

Zum Schluss versicherte Felix Benedix vom Planungsbüro, dass der Umbau eng abgestimmt werden soll mit Einzelhändlern und Anwohnern. „Wir wollen die Wehwehchen der Bürger mitnehmen, bis wir tatsächlich mit dem Bau beginnen“, sagte er.

Je nachdem, wie und ob die Pandemie es zulässt, ist im Herbst außerdem ein Workshop mit Bürgern und fachlicher Begleitung geplant. Ende 2023 könnte mit den Arbeiten dann begonnen werden.