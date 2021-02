Die Buben bleiben auf ihrem Weg „hängen“, schauen fasziniert zu an diesem Morgen. Das bisschen Frost, was ist das schon gegen das Spektakel, das sich ihnen da bietet. In der Ortsmitte tut sich was, ach was, es geht rund nahe dem Stonehenge-Kreisel. Zur Baustelle der Neuen Ortsmitte ist nun die in der Bahnhofstraße gekommen.

Die ist im Gegensatz zum 24-Millionen-Euro-Projekt mit Lebensmittelmarkt, Wohnungen und Tiefgarage nicht auf eine Fläche begrenzt, sondern zieht sich fast die