Wenn eine freie Pfarrstelle besetzt werden muss, schadet es nicht, wenn auch die Gemeindemitglieder aktiv werden und überlegen, welcher Theologe aus dem Bekanntenkreis in den Rems-Murr-Kreis gelockt werden könnte. Auf die erste Ausschreibung hin gab's gar keine Bewerber. Aber dann ist's plötzlich doch schnell gegangen. Ellen Deutschle ist die neue Schwaikheimer Pfarrerin und erzählt am Telefon, wie es dazu kam, was sie bisher gemacht hat und wann sie hierherzieht.

„Ich plante wegen