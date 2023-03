Energieleitlinie in Schwaikheim: Maximal 15 Grad in Hallen bei Vereinssport

In Büros, Unterricht- und Aufenthaltsräumen sollen (bei Nutzung) nicht mehr als 20 Grad (in Sitzungssälen auch), in Turn- und Sporthallen sowie Gymnastikräumen nicht mehr als 17 Grad, wenn Sportunterricht der Schule ist, bei außerschulischer Nutzung (also auch Vereinssport) nicht mehr als 15 Grad herrschen (abgesehen von „begründeten Ausnahmen“). Diese 15 Grad hatten im Herbst im Leutenbacher Gemeinderat zu einer längeren Diskussion über den Wärmebedarf von Betreibern bewegungsärmerer Sportarten geführt und letztlich dazu, dass 18 Grad beschlossen wurden.

All diese Richtwerte stehen in der „Energieleitlinie“, die der Gemeinderat beschlossen hat. In der sind noch weitere Vorgaben: Neubauten, wohlgemerkt der Gemeinde, sind laut Richtlinie „grundsätzlich“ mindestens als KfW-Effizienzgebäude 40 zu erstellen, teilweise, im Einzelfall soll auch Passivhaus-Standard festgelegt werden. Bei Sanierungen und Neubauten müssen erneuerbare Energien einen Anteil von mindestens 50 Prozent des Bedarfs haben. Neubauten seien „grundsätzlich“ mit einer PV-Anlage auszustatten, was bedeute, dass Dachflächen so geplant werden müssten, dass die Nutzung von (aktiver) Solarenergie möglich sei.

Die Ausrichtung der Gebäude soll eine (passive) Nutzung der Solarenergie im Winter ermöglichen, was voraussetzt, eine Verschattung durch Nachbargebäude und Bepflanzung während der Heizperiode zu minimieren. Gleichzeitig soll eine Überhitzung im Sommer vermieden werden. Fenster und sonstige Glasflächen sollen energieeffizient geplant, die „natürliche Beleuchtung“ und Belüftung berücksichtigt werden, konkret der Glasflächenanteil an Außenwänden 35 Prozent nicht überschreiten, Glasflächen in Dächern vermieden oder zumindest klein gehalten, elektrische Energie „grundsätzlich nicht auf direktem Weg“ zum Heizen eingesetzt werden. All dies ist nur eine Auswahl.

Zuschüsse aus EU-Förderprogramm „Klimaschutz mit System“

Die „Energieleitlinie“ ist der dritte Schritt oder „Baustein“ im Rahmen des Förderprogramms „Klimaschutz mit System“ der Energieagentur Rems-Murr. Vor vier Jahren hatte die Gemeinde mit dieser einen Servicevertrag zur Einführung eines kommunalen „Energiemanagements“ und zur Umsetzung von Investitionen zur dauerhaften, langfristigen Einsparung von Energie abgeschlossen. Das von der Energieagentur entwickelte Projekt wird mit Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung gefördert.

Fritz-Ulrich-Halle, Gemeindehalle, Rathaus und Jakob-Korell-Kindergarten

2019 gab es daraus für Schwaikheim 25.000 Euro, was einem Fördersatz von 50 Prozent entspricht. Als erste Maßnahme wurden in einigen gemeindeeigenen Gebäuden Heizungspumpen gegen Hocheffizienzpumpen ausgetauscht. Vier Gebäude wurden näher untersucht: die Fritz-Ulrich-Halle, die Gemeindehalle, das Rathaus und der Jakob-Korell-Kindergarten. Dabei ging es vor allem um Feinabstimmungen, Verbesserungen bei der Regelung von Warmwasser, Heizung und Lüftung. Als Nächstes wurden und werden monatliche Verbräuche erfasst und bewertet, Hausmeister geschult, Energieberichte erstellt und sollen nun Maßnahmen vorgeschlagen werden, zur Energie- und damit Kosteneinsparung.

Nun folgt also die „Energieleitlinie“, die ebenfalls die Energieagentur erarbeitet hat. Dort sind Standards „gesetzt“, die bei zukünftigen Investitionen erfüllt werden müssen, im Sinne eines Handbuchs bindend sein sollen für die Mitarbeiter der Gemeinde, aber auch für Planer, Architektur- und Ingenieurbüros, Handwerksbetriebe, die von ihr beauftragt werden, Sie soll bei Vergaben ausgehändigt oder in Verträge eingearbeitet werden. Das gilt auch bei Beschaffungen der Schule oder der Ämter der Verwaltung. Vorreiter ist wieder mal die Stadt Tübingen. Die Schwaikheimer Version baut denn auch auf dem dortigen „Original“ auf.

Die Ziele: möglichst geringer Ressourcen- und Energieverbrauch sowie weitestgehende Deckung des Bedarfs durch erneuerbare Energien. Weniger Energieverbrauch durch höhere Effizienz bei Planungen, Neubauten, Sanierungen, Instandhaltungen und technischen Gebäudeausrüstungen, beim Nutzen und Betreiben von Gebäuden lautet die Devise, was auch eine Sensibilisierung und Mitarbeit der Nutzer voraussetzt. Die Federführung – inklusive Weisungen erteilen und Einhaltung kontrollieren - liegt beim Bauamt.

Bauer und Jaworski: Eigentlich ist das alles schon mal vorgesehen gewesen

Dirk Kothe von der Energieagentur betonte bei der Vorstellung, dass die Leitlinie im Grunde nur eine Vielzahl von bestehenden Vorgaben zusammenfasse. Auch in Sachen Umsetzung, ihrer Dringlichkeit, gab der Dipl.-Ing „Entwarnung“: Der Horizont hier sei „mittel- bis langfristig“. Klar sei auch, dass es nur um kommunale Gebäude geht, nicht um Privathäuser oder private Bauvorhaben. Alexander Bauer, der Sprecher der SPD-Fraktion, zeigte sich verwundert: Das alles habe er schon mal so oder so ähnlich gehört, vor geraumer Zeit, und das sei bereits damals zu Papier gebracht worden. Die Frage sei also, wer dafür sorge, dass all die guten Vorsätze wirklich umgesetzt werden. Auch Karl-Heinz Jaworski, Sprecher der Grünen, glaubt, sich daran erinnern zu können, dass schon vor mehr als zehn Jahren ein kommunales Energiemanagement mit konkreten Maßnahmen für fast jedes gemeindeeigene Gebäude festgelegt wurde, ebenfalls federführend die Energieagentur.

Zu wenig investiert: Gemeinde wird die Förderung nicht voll in Anspruch nehmen

Einen förmlichen Beschluss für vieles, was eigentlich selbstverständlich ist, braucht es, um die Fördermittel zu bekommen. Der Bewilligungszeitraum, begonnen Ende Januar 2019, endet Ende des Monats. Auf Nachfrage von Dr. Wolfgang Rauscher, CDU-FB-Fraktion, wie viel bisher ausgegeben wurde, räumte die Verwaltung ein, dass erst rund 33.000 Euro investiert wurden und damit die Hälfte davon als Förderung abgerufen wurde – zuzüglich noch laufender Ausgaben. Man werde den Förderrahmen bis zum Ablauf des Bewilligungsbescheids nicht ausschöpfen, also nicht auf den letzten Drücker noch investieren, um ja die volle Höhe der Förderung auszuschöpfen.