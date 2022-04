Das nennt man Präsenz zeigen und den eigenen Forderungen Nachdruck verleihen: Etwa 18 junge Mütter und Väter saßen bei der Gemeinderatssitzung in der Gemeindehalle im Zuhörerbereich. Sie blieben stumm, stellten auch zu Beginn keine Fragen. Offenbar war in einem langen Brief des Gesamtelternbeirats alles gesagt, der aber nicht der Öffentlichkeit, nur den Gemeinderäten zugänglich gemacht worden war. Ein paar Kinder machten sich unabsichtlich bemerkbar, weil es sie drängte, sich zu bewegen,