Fälle im Rems-Murr-Kreis: Wird die Fuchsräude zum Problem für Hunde und Katzen?

Im Rems-Murr-Kreis, zuletzt zum Beispiel in Schwaikheim, häufen sich Berichte über registrierte Fälle von „Fuchsräude“. Die parasitäre Krankheit kann für Hunde und Katzen schnell sehr gefährlich werden und sogar zum Tod führen. Was ist die Fuchsräude und wie können unsere Vierbeiner vor ihr geschützt werden? Unsere Redaktion hat nachgefragt.

Mitte Februar hat die Gemeinde Schwaikheim auf ihrer Homepage eine Warnung an Hundebesitzer herausgegeben. In der Meldung ist von zwei Füchsen die Rede, die auf dem Schwaikheimer Gemeindegebiet gefunden wurden und an der ansteckenden Fuchsräude gestorben sind. Die Gemeinde Schwaikheim bittet Hundebesitzer darum, ihre Hunde nicht im Unterholz stöbern zu lassen, sondern sie zur Sicherheit an der Leine zu führen und im gesamten Gemeindegebiet vorsichtig zu sein.

Eine Warnung, die keineswegs übertrieben ist. „Die Fuchsräude breitet sich derzeit landesweit und auch im Rems-Murr-Kreis aus und kann bei Wildtieren tödlich verlaufen. Die hochansteckende Krankheit kann auch auf Hunde und Katzen übertragen werden“, teilt Rojda Firat, Pressesprecherin des Landratsamts Rems-Murr-Kreis, auf Anfrage mit.

Anders als bei Tollwut gibt es keine Impfung gegen die Fuchsräude

Aber was genau ist die Fuchsräude eigentlich? Darauf gibt Rojda Firat, die sich bei den Experten im Landratsamt umgehört hat, folgende Antwort: „Unter Räude versteht man verschiedene, durch Räudemilben verursachte Krankheitsbilder der Haut, die mit starkem Juckreiz einhergehen.

Beim Fuchs spielt vor allem die Grabmilbe eine Rolle. Die Grabmilbe verursacht eine allergische Reaktion der betroffenen Tiere auf Milbenantigene (beispielsweise aus Eiern, Speichel oder Kot der Milben), was mit starkem Juckreiz einhergeht.“

Eine Impfung für Haustiere, wie zum Beispiel bei der Tollwut, gibt es nicht. Bei Abklingen der Symptome scheinen die betroffenen Füchse äußerlich gesund zu sein, sind jedoch lebenslang Träger und somit eine ständige Ansteckungsquelle.

Übertragen wird die Räude nach Angaben aus dem Landratsamt in der Regel durch unmittelbaren, intensiven Körperkontakt. Da die Milben unter optimalen Umweltverhältnissen (hohe Luftfeuchtigkeit, niedrige Temperatur) in der Lage sind, mehrere Wochen ohne Wirt zu überleben, ist eine indirekte Übertragung ebenfalls möglich. Auch für herumstreunende Katzen bestehe grundsätzlich ein Ansteckungsrisiko.

Tierärzte können die Krankheit erfolgreich behandeln

„Anders als bei Füchsen kann der praktizierende Tierarzt die infizierten Haustiere erfolgreich behandeln", teilt Veterinäramtsleiter Dr. Thomas Pfisterer mit. „Wichtig ist es aber, vor allem den Kontakt mit Wildtieren zu vermeiden, und das trifft in erster Linie auf jagdlich geführte Hunde zu.“

Sollte sich ein Haustier infiziert haben, rät die Gemeinde Schwaikheim dazu, es schnell vom Tierarzt behandeln zu lassen. Wie sich die Krankheit erkennen lässt? „Tiere, die von der Fuchsräude befallen worden sind, kratzen sich und beißen sich ihr Fell und ihre Haut ab, es kommt zu starkem Haarausfall und auf der Haut bilden sich Krusten.“

Vorsicht ist geboten: Tote Tiere nur mit Handschuhen anfassen

Auch Menschen können sich infizieren. Dann kann es laut Veterinäramtsleiter Pfisterer zum Bild der sogenannten „Trugräude“ kommen, die allerdings in der Regel problemlos wieder abheilt.

Damit es gar nicht erst dazu kommt, empfiehlt Verbraucherschutzdezernent Gerd Holzwarth dennoch Zurückhaltung: „Beim Umgang mit tot aufgefundenen Wildtieren ist Vorsicht geboten. Sie sollten, wenn überhaupt, nur mit Handschuhen angefasst werden.“ Außerdem appelliert Holzwarth an die Bevölkerung, dass kranke, verletzte oder tot aufgefundene Wildtiere dem zuständigen Jagdpächter gemeldet werden sollten.

Fuchsräude „gab es schon immer und wird es voraussichtlich auch immer geben“

Ist die Fuchsräude eine neuartige Krankheit? Nein, heißt es aus Waiblingen: „Die Krankheit gab es schon immer und wird es voraussichtlich auch immer geben“, teilt die Pressesprecherin des Landratsamts mit. In Wellen sei die Krankheit aber in der Vergangenheit nicht aufgetreten, jedenfalls liegen dem Landratsamt dazu keine Erkenntnisse vor.

Auch die Häufung von Fuchsräude-Fällen in der jüngsten Vergangenheit lässt sich einfach erklären: „Aktuell gibt es nach Rückmeldung aus der Jägerschaft mehr Füchse und damit auch mehr Fuchsräude.“