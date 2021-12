Die Einkaufssituation in Schwaikheim müsse verbessert werden, fordert die SPD. Der alte Edeka-Standort an der Bahnofstraße solle wieder mit einem Lebensmittelmarkt reaktiviert wird. Die Filiale der Bäckerei Schöllkopf dort müsse erhalten bleiben, so ihr Sprecher Alexander Bauer. Als kurzfristige Lösung gebe es nur die Option, dass der „Netto“ dort einzieht. Zum weiteren Vorgehen beim Vorhaben „Neue Mitte II“ kündigte er einen gemeinsamen Antrag aller Fraktionen an, dass es „kein klassisches