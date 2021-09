Marion Rolfes ist heimgekehrt. Zumindest gilt das für ihre neue Arbeitsstätte. Die neue Leiterin der Gemeindebücherei und damit Nachfolgerin von Annette Mauer, die nach Gerlingen gewechselt ist, ist eine Schwaikheimerin. Gerne wäre sie mit ihrer ganzen Familie nach Schwaikheim gewechselt, also auch dorthin umgezogen, doch sie fanden dort nichts Passendes, selbst in „Heiße Klinge“ sei schon alles weg gewesen. Die Familie wohnt seit vier Wochen in Grunbach, also immerhin nicht weit weg.