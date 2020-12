So viel zum Thema innerörtliche Nachverdichtung, deren Vorrang vor der Ausweisung neuer Baugebiete, der Schonung des Außenbereichs, dem Schutz von Natur und Landschaft, dem Erhalt von wertvollen Ackerböden, der Dringlichkeit der Schaffung neuen Wohnraums im Ort, dem Mangel an Wohnungen, der Nähe von diesen zu Läden, Schule, Kindergärten, S-Bahn. Man wird die Vertreter der SPD und der Grünen bei Gelegenheit, wenn sie all dies wieder mal fordern, daran erinnern dürfen, ja müssen. Natürlich,