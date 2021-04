Eine „Heldin des Alltags“ sei für sie Margit Härdter, so eine Stammkundin vor einiger Zeit am Telefon, voll des Lobes darüber, wie die Chefin des Edeka-Markts auch während der schwierigen Corona-Zeit den Laden managt und es dabei fertigbringe, immer hilfsbereit, zuvorkommend, freundlich zu sein. Nun, Margit Härdter bleibt den Schwaikheimern ja erhalten, wenn auch an neuer Wirkungsstätte. Der bisherige Standort an der Bahnhofstraße hatte am Samstag zum letzten Mal geöffnet. Ob die Schließung